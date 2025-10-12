Atene, rimosse dopo 20 anni le impalcature dall'esterno del Partenone

(LaPresse) Passeggiando lungo il largo viale pedonale che corre alla base della celebre collina dell’Acropoli di Atene, i visitatori possono ora godere di qualcosa che non si vedeva da decenni: una vista senza ostacoli e senza impalcature del tempio del Partenone. Le impalcature poste circa 20 anni fa lungo la facciata occidentale del tempio del V secolo a.C. per lavori di conservazione sono state ora completamente rimosse, permettendo una vista libera sul sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La ministra della Cultura greca, Lina Mendoni, ha sottolineato che si tratta della prima volta dopo molti che l’esterno del Partenone è completamente libero da qualsiasi tipo di impalcatura su ogni lato. Tuttavia, i lavori di conservazione dovranno continuare, e questa tregua sarà temporanea. Nuove impalcature saranno montate sul lato occidentale del Partenone tra circa un mese, ma saranno meno invasive e più in sintonia estetica con il monumento, ha detto Mendoni. Il rinnovato intervento di conservazione dovrebbe durare fino all’inizio dell’estate 2026. L’Acropoli è di gran lunga il sito turistico più popolare della Grecia, con 4,5 milioni di visitatori nel 2024, secondo l’agenzia statistica del paese. Il tempio in marmo fu costruito a metà del V secolo a.C. per onorare la dea patrona della città, Atena.