Starlink, volontario intrappolato in remota zona del Canada salvato grazie alla rete di satelliti di Musk

“Due giorni fa, 9 ottobre, la vita di Richard Gottardo, volontario e fotografo canadese che si dedica alla protezione della natura e del paesaggio, è stata salvata da Starlink, la costellazione di oltre 8.000 satelliti di Elon Musk”. È quanto si legge in una nota.

L’incidente e il salvataggio

“Mentre era in viaggio in una remota area del Canada, sulla punta settentrionale dell’isola di Vancouver – spiega la nota – a oltre 100 km da qualsiasi area abitata e 150 km dalla più vicina rete di telefonia mobile, per evitare un cervo la sua auto si è ribaltata, complice il terreno molto scivoloso a causa di un violento temporale”.

“Tutto è accaduto in una frazione di secondo. È stato uno dei momenti più terrificanti della mia vita, ero sicuro che non ce l’avrei fatta. Miracolosamente, un enorme tronco ha fermato il veicolo a metà strada altrimenti sarei finito nel vuoto”, ha raccontato il volontario che – prosegue la nota “si è ritrovato bloccato, senza acqua, cibo o vestiti caldi, sotto una pioggia battente con il telefono che non aveva campo né per chiamate né per internet. Il viaggio avrebbe potuto costargli la vita, come in tante altre situazioni simili, se non fosse stato per lo Starlink che aveva con sé. Richard è riuscito a recuperare il suo Starlink Mini, a configurarlo e renderlo operativo in pochi minuti. Grazie a questo è stato in grado di contattare i servizi di emergenza, inviare loro mappe e foto e coordinare da remoto l’operazione per il suo recupero. Starlink gli ha letteralmente salvato la vita. La squadra di soccorso ha impiegato 18 ore per raggiungerlo e metterlo in salvo”.

“Senza Starlink, nessuno ci avrebbe trovato. In quelle condizioni, così lontani dalla civiltà, le probabilità che qualcuno passasse di lì erano praticamente nulle”, ricorda Richard. “Gli 8.000 satelliti Starlink si trovano tutti in orbita terrestre bassa a un’altitudine di circa 550 km, coprendo l’intero globo. Questo garantisce elevate velocità di trasferimento dati e prestazioni eccellenti in un’ampia varietà di condizioni. Il sistema può essere dispiegato in pochi minuti, iniziando immediatamente la sua missione”, conclude la nota.