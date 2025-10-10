Il Festival delle Luci di Berlino incanta migliaia di persone: le spettacolari immagini

Oltre cento monumenti e luoghi simbolo di Berlino si vestono di luci e giochi di colore per il Berlin Festival of Lights. L’evento in corso nella capitale tedesca si è aperto con il motto “Let’s Shine Together” (“Brilliamo insieme”) e vede tra i vari palcoscenici a cielo aperto il castello di Charlottemburg, la Porta di Brandeburgo, il Duomo e la Potsdamer Platz. Ogni sera, con l’arrivo del buio, oltre cento “tele virtuali” si animano dalle 19 alle 23 con spettacolari installazioni luminose che ridisegnano i profili degli edifici storici. Migliaia sono le persone incantate dalle spettacolari scenografie che immortalano con i propri smartphone i guizzi di luci e colore. I temi dell’edizione del Berlin Festival of Lights di quest’anno sono la coesione, la comunità e la connessione. L’evento si chiuderà il prossimo 15 ottobre.