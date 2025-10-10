Gaza, la marcia di decine di migliaia di palestinesi per tornare a ciò che rimane delle loro case

Decine di migliaia di palestinesi sono tornati venerdì nella Striscia di Gaza settentrionale, pesantemente distrutta, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. I palestinesi hanno espresso sollievo per il fatto che la guerra possa finire, temperato dalla preoccupazione per il futuro e dal dolore persistente per la sconcertante morte e distruzione. Il flusso costante di migliaia di persone, la stragrande maggioranza a piedi, si è accalcato su una strada costiera nel centro della Striscia di Gaza, diretto a nord per vedere cosa sia rimasto delle loro case.