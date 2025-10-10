Cambogia, navi da guerra cinesi arrivano nel porto di Sihanoukville

Due navi da guerra cinesi sono arrivate venerdì nel porto civile di Sihanoukville, in Cambogia, il più stretto alleato di Pechino nel Sud-Est asiatico, per una visita di amicizia e addestramento. Xi Jinping sta cercando di mantenere un delicato equilibrio diplomatico nelle relazioni con Phnom Penh e la vicina Thailandia. Alla fine di luglio, le due nazioni del Sud-Est asiatico sono state coinvolte in un conflitto armato durato cinque giorni per rivendicazioni sul territorio di confine, e la fornitura di armi alla Cambogia da parte di Pechino ha causato irritazione in Thailandia. La nave scuola Qijiguang e la nave da guerra anfibia Yimeng Shan sono approdate nel porto del Golfo di Thailandia, accolte da una folla con bandiere della Repubblica popolari, cartelli in cinese e da danze popolari.