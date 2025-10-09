Regno Unito, la principessa Kate incontra famiglie e volontari di un'organizzazione benefica

La principessa del Galles Kate Middleton ha incontrato le famiglie e i volontari dell’Home Start Oxford, un’organizzazione benefica indipendente che dal 1988, attraverso visite domiciliari e gruppi di volontariato, sostiene i nuclei familiari della zona di Oxford e del West Oxfordshire che hanno almeno un bambino di età inferiore ai cinque anni. “Come parte della rete Home-Start UK, aderiamo a un quadro normativo che garantisce servizi di alta qualità. Home-Start UK ci fornisce consulenza e supporto completi, oltre alla rappresentanza a livello nazionale”, si legge nel sito dell’organizzazione no profit.