mercoledì 8 ottobre 2025

Ultima ora

Maltempo in Romania, forti piogge causano allagamenti e inondazioni

LaPresse
LaPresse

Forti piogge hanno colpito la Romania sud-orientale, compresa la capitale Bucarest, il porto di Costanza sul Mar Nero e le zone circostanti. Secondo le autorità, il villaggio di Silistea è stato temporaneamente isolato da inondazioni improvvise e i soccorritori hanno aiutato gli abitanti a mettersi in salvo. In diverse città, tra cui Bucarest, il vento ha abbattuto alberi, danneggiando veicoli parcheggiati e causando disagi al traffico. È stato esteso un allarme rosso per piogge e venti forti nella zona del Mar Nero.