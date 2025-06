Teheran ha lanciato un raid contro le truppe di stanza ad Al Udeid: non ci sono vittime

Prima le luci dei missili nel cielo, poi le esplosioni e i boati per l’entrata in funzionamento delle difese aeree. Sono le scene a cui hanno assistito i residenti di Doha, in Qatar, dopo il lancio di un attacco da parte dell’Iran sulla base statunitense di Al Udeid. L’attacco, annunciato dalla tv di Stato accompagnandolo con musica marziale, è stato definito da Teheran come “una risposta potente e riuscita delle forze armate dell’Iran all’aggressione dell’America“. L’Iran ha anche lanciato un missile contro la base Usa di Ain al-Assad in Iraq. Il bombardamento, con missili a corto e medio raggio, è avvenuto poco dopo che il Qatar aveva annunciato la chiusura del proprio spazio aereo per precauzione, a causa delle minacce di ritorsione dell’Iran contro gli Stati Uniti per gli attacchi di domenica condotti da Washington contro 3 siti nucleari iraniani. Il Qatar ha annunciato che il raid non ha causato vittime: le difese aeree hanno intercettato con successo i missili.

