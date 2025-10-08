Herzog al Nova Memorial: "Il mondo deve comprendere il male che è stato compiuto qui"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha tenuto un discorso durante la cerimonia commemorativa tenutasi nel luogo in cui si svolgeva il Nova Music Festival, nella comunità di confine di Reim, dove il 7 ottobre 2023 quasi 400 persone sono state uccise e decine rapite da Hamas.

“Gli ultimi due anni hanno anche visto una terribile ondata di antisemitismo in tutto il mondo, e da qui, da questa terra bagnata dal sangue dei nostri figli, siamo fianco a fianco con le comunità ebraiche di tutto il mondo. Il mondo deve capire che il male che è stato compiuto qui nei crimini più brutali contro l’umanità è lo stesso male che uccide e ferisce gli ebrei in tutto il mondo, e noi dobbiamo sconfiggerlo”, ha affermato Herzog.