Luisa Asteggiano morta a Formentera, scarcerato il compagno: “Depressa dopo l’allontanamento del figlio”

Luisa Asteggiano non sarebbe morta a causa di “un atto violento”. Lo dichiara la Guardia Civil, citata da Diario De Ibiza, al termine dell’autopsia. La 45enne è stata trovata senza vita in un appartamento a Es Pujolsa, sull’isola di Formentera, Spagna. Michele Tortorici, legale del compagno della vittima, Ivan Sauna, ha confermato che la donna è deceduta per “cause naturali”. “Per questo motivo, dopo l’interrogatorio, si è disposta la libertà del signor Sauna”, ha detto l’avvocato del 51enne a LaPresse, preso in custodia ieri dalle autorità locali con l’accusa di omicidio.

Il legale di Sauna: “Asteggiano soffriva di depressione dopo allontanamento figlio”

“La signora Asteggiano soffriva di una fortissima depressione a causa dell’ingiusto allontanamento del figlio che stava subendo da oltre un anno”, ha detto ancora l’avvocato Tortorici a LaPresse. “Il figlio al momento vive ad Ibiza e il giudice ne aveva disposto l’allontanamento per via di problemi pregressi della donna. Problemi che si erano appunto aggravati nell’ultimo periodo e che potrebbero averne causato la morte“, ha aggiunto.

L’ipotesi smentita

Il sospetto della Guardia Civil – che aveva preso in custodia l’uomo accusato di omicidio – era che a uccidere la donna fosse stato proprio il compagno, per motivi ancora da chiarire. Al momento, però, viene smentita l’ipotesi emersa nella giornata di lunedì 6 ottobre ovvero che la 45enne sia deceduta a causa di una violenta aggressione. La stampa locale aveva parlato di “numerosi colpi”, forse inferti con un coltello o un’arma da taglio, sul corpo della vittima.

Il rapporto tra Luisa Asteggiano e Ivan Sauna

Del rapporto tra Luisa Asteggiano e Ivan Sauna ne hanno parlato sempre i media locali. Secondo persone che conoscevano la coppia, citate dalla testata locale NouDiari.es, i due avevano dei problemi e da tempo litigavano per poi riconciliarsi poco dopo. Chi li conosceva ha precisato che mai avrebbero pensato potesse verificarsi un’aggressione mortale. L’uomo, secondo quanto riporta lo stesso sito, lavora con gli affitti turistici sia a Formentera che a Ibiza. Lei, originaria di Bra, nel Cuneese, era nell’isola da diversi anni, così come Sauna. Entrambi risultano iscritti all’Aire, cioè l’Anagrafe italiani residenti all’estero: residente in Spagna anche il figlio 15enne della vittima, nato da una precedente relazione, e il precedente compagno della donna, anche lui italiano.

Un’altra donna accoltellata a Formentera

Ora le indagini proseguono, mentre il consolato generale a Barcellona continua a seguire la vicenda con la massima attenzione ed è in contatto con la famiglia della donna, cui sta prestando ogni possibile assistenza consolare. La morte di Asteggiano non è la sola ad aver macchiato la nota località. Sempre domenica, secondo quanto riportano i media locali, un’altra donna è stata accoltellata a Es Pujols a Formentera: si tratta di una ragazza colombiana di 35 anni, che attualmente è in condizioni stabili e fuori pericolo; per questo accoltellamento è stato fermato il compagno, un 27enne suo connazionale.