Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: fermato il compagno

In Spagna, le autorità indagano sulla morte di una 45enne italiana a Formentera. La donna è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Es Pujols. Il compagno della 45enne è stato fermato ieri ed è in custodia della Guardia Civil. È quanto si apprende da fonti della Guardia Civil, che precisano che le indagini sono in corso e al momento non si scarta nessuna ipotesi finché non verrà effettuata l’autopsia, che potrà essere svolta oggi o domani.

Secondo Diario de Ibiza, la donna ha subito una violenta aggressione. Le autorità hanno interrogato a lungo il compagno della vittima, I.S., anche lui italiano e residente a Formentera da anni. Anche la donna risiedeva da molti anni a Formentera, dove viveva con un figlio avuto da una precedente relazione. La Guardia Civil al momento non ha confermato le indiscrezioni.