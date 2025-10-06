Ucraina, droni sull’aeroporto di Oslo: chiuso lo spazio aereo – La diretta

Non si ferma la guerra in Ucraina, così come la sfida a colpi di droni tra Kiev e Mosca. Oggi le autorità norvegesi hanno chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Gardemoen di Oslo per tre ore dopo l’avvistamento di un drone. La segnalazione è arrivata intorno alle 00.16 ora locale e ha causato diversi ritardi. L’operatore aeroportuale Avinor, citato dalla stampa locale, ha affermato che nella zona sono stati avvistati tra i tre e i cinque droni. Intanto anche la Russia sta subendo attacchi con droni da parte di Kiev.

Ucraina, la guerra dei droni. La diretta di oggi 6 ottobre Inizio diretta: 06/10/25 07:25 Fine diretta: 06/10/25 23:00