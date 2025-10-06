Ucraina, droni sull’aeroporto di Oslo: chiuso lo spazio aereo – La diretta

Non si ferma la guerra in Ucraina, così come la sfida a colpi di droni tra Kiev e Mosca. Oggi le autorità norvegesi hanno chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Gardemoen di Oslo per tre ore dopo l’avvistamento di un drone. La segnalazione è arrivata intorno alle 00.16 ora locale e ha causato diversi ritardi. L’operatore aeroportuale Avinor, citato dalla stampa locale, ha affermato che nella zona sono stati avvistati tra i tre e i cinque droni. Intanto anche la Russia sta subendo attacchi con droni da parte di Kiev.
Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 83 dei 116 droni lanciati dai russi nella notte. Lo riferisce l’Aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrinform, aggiungendo che 30 droni hanno colpito sette località.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, informandolo sui piani per utilizzare i beni russi congelati per sostenere Kiev, secondo quanto riportato dal portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius. In precedenza, in un articolo per il quotidiano britannico Financial Times, Merz aveva proposto di concedere all’Ucraina un prestito senza interessi di circa 140 miliardi di euro utilizzando i beni russi congelati.
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, sospetta che dietro la maggior parte dei droni che hanno recentemente suscitato scalpore in Germania e Danimarca ci sia la Russia. Oltre all’aeroporto di Monaco, anche Francoforte e Copenaghen sono stati colpiti negli ultimi giorni, ha dichiarato Merz ad Ard. “Il nostro sospetto è che dietro la maggior parte di questi voli di droni ci sia la Russia”, ha aggiunto. Tuttavia, è probabile che ci siano anche dei free rider che pilotano droni privatamente. Si tratta di un reato penale nei pressi degli aeroporti, ha avvertito il Cancelliere. “Ma stiamo indagando sulla questione e, indipendentemente dalla sua provenienza, si tratta di una seria minaccia per la nostra sicurezza”. Merz ha affermato che la difesa dai droni è responsabilità della polizia, che non è ancora adeguatamente equipaggiata. Anche la legge federale sulla sicurezza aerea sarà rivista per chiarire le responsabilità della Bundeswehr in materia di difesa dai droni. “Innanzitutto, posso rassicurare l’opinione pubblica. Finora non abbiamo avuto un solo incidente o operazione che abbia coinvolto un drone armato”, ha sottolineato il Cancelliere. “Si tratta di tentativi di spionaggio. Sono anche tentativi di destabilizzare la popolazione”. Tuttavia, ha aggiunto, è vero che, dopo episodi isolati negli ultimi anni, nelle ultime settimane si è verificato un numero enorme di incidenti. Il Consiglio dei Ministri prevede di approvare mercoledì la bozza della nuova legge sulla polizia, che mira a stabilire responsabilità più chiare per la polizia federale e statale. Il Ministro degli Interni federale Alexander Dobrindt desidera che la Bundeswehr possa fornire alla polizia assistenza amministrativa per l’abbattimento dei droni. La Baviera ha annunciato che il governo statale intende introdurre martedì una nuova legge sulla difesa dai droni. Il governatore Markus Seder prevede di consentire anche alla polizia statale di abbattere i droni.
La Russia ha fatto sapere di aver intercettato e abbattuto durante la notte 251 droni ucraini grazie ai sistemi di difesa aerea russi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram.
Circa 40.000 residenti della regione di Belgorod, in Russia sono rimasti senza elettricità a seguito degli attacchi con droni delle forze armate ucraine. Lo ha affermato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov. “Abbiamo ascoltato un rapporto di esperti energetici sulla natura dei danni causati dal bombardamento di Belgorod di ieri sera. Abbiamo subito danni significativi alla rete elettrica in sette comuni: quasi 40.000 residenti della regione ad oggi rimangono senza elettricità”, ha affermato in un video pubblicato sul suo canale Telegram. Gladkov ha fatto notare che le squadre di emergenza stanno eseguendo tutti i lavori necessari per ripristinare l’alimentazione elettrica negli edifici residenziali, nelle strutture sociali e nelle attività commerciali entro domani.