Francia, mandato Lecornu il più breve nella storia della Quinta Repubblica

Sébastien Lecornu, nominato dal presidente Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, è diventato il primo ministro con il mandato più breve a Matignon nella storia della Quinta Repubblica francese. L’incarico è durato 27 giorni. Lecornu, che ha rassegnato le dimissioni meno di ventiquattro ore dopo aver annunciato la composizione del suo governo, infrange così il record stabilito l’anno scorso da Michel Barnier, rimasto in carica per 99 giorni e caduto dopo le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione.

Questa la durata dei governi francesi

Ecco la classifica dei governi francesi dal più breve al più lungo: