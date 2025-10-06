Francia, mandato Lecornu il più breve nella storia della Quinta Repubblica

Sébastien Lecornu, nominato dal presidente Emmanuel Macron il 9 settembre scorso, è diventato il primo ministro con il mandato più breve a Matignon nella storia della Quinta Repubblica francese. L’incarico è durato 27 giorni. Lecornu, che ha rassegnato le dimissioni meno di ventiquattro ore dopo aver annunciato la composizione del suo governo, infrange così il record stabilito l’anno scorso da Michel Barnier, rimasto in carica per 99 giorni e caduto dopo le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione.
Questa la durata dei governi francesi
Ecco la classifica dei governi francesi dal più breve al più lungo:
- Lecornu, 27 giorni
- Barnier, 99 giorni
- Cazeneuve, 155 giorni
- Attal, 240 giorni
- Bayrou, 270 giorni
- Cresson, 323 giorni
- Couve de Murville, 345 giorni
A guidare l’esecutivo francese per più anni sono stati invece Lionel Jospin (1.799 giorni), François Fillon (1.820 giorni) e Georges Pompidou (2.279 giorni)