Usa, in Florida va in scena il 'Festival degli alligatori'

Negli Usa domenica si è tenuto il secondo Florida Alligator Festival annuale, vicino alla Big Cypress National Preserve, nel sud della Florida. I partecipanti hanno professato il loro amore per la fauna selvatica della Florida indossando zaini a tema alligatore, magliette con la scritta “dipendenza dalle paludi” e altri cimeli. Il festival prevede una mostra di rettili per bambini e la presenza di venditori delle tribù Seminole e Miccosukee, che vendono lavori fatti con le perline dei nativi americani e cibo, come il pane fritto. Gli organizzatori affermano che stanno cercando di riportare l’amore per la vita all’aria aperta, la cultura della “Vecchia Florida” – un mix culturale influenzato dalle tribù dei nativi americani della regione e dagli originali “Gladesmen”, famiglie di coloni che hanno vissuto nelle paludi del sud della Florida per generazioni.