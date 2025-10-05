Paraguay, centinaia di coppie si sposano tutte insieme

Centinaia di coppie hanno detto “sì” all’unisono come parte di un’iniziativa governativa sabato in Paraguay per rendere i matrimoni civili più accessibili in tutto il Paese. La campagna, denominata “Uniti dall’amore e protetti dalla legge”, mira a legalizzare i rapporti in cui le coppie rinunciano al matrimonio per ragioni economiche o burocratiche, impedendo loro di ricevere benefici come la previdenza sociale, le pensioni e i diritti successori.

Il registro civile e l’ufficio della first lady hanno dato priorità ai matrimoni per le coppie di lunga data considerate vulnerabili. Quasi la metà degli sposi ha portato i propri figli alla cerimonia.