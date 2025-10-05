Gaza, Papa Leone XIV: "Addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese"

Durante l’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso profonda sofferenza per la tragedia in corso a Gaza, parlando di “immane dolore per il popolo palestinese”. Il Pontefice ha sottolineato che, nelle ultime ore, si stanno compiendo “significativi passi avanti” nelle trattative di pace in Medio Oriente, auspicando un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Ha poi rivolto un appello ai responsabili internazionali: “Impegnatevi per una pace giusta e duratura”. Infine, il pontefice ha espresso “forte preoccupazione” per la crescita dell’antisemitismo, citando l’attentato terroristico avvenuto a Manchester pochi giorni fa. NO ARCHIVE