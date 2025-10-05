Gaza, a Copacabana installazione per ricordare i bambini vittime della guerra

In vista del secondo anniversario della guerra a Gaza e della Giornata dei bambini in Brasile, la Ong Rio de Paz ha allestito un’installazione sulla spiaggia di Copacabana per onorare i bambini uccisi a Gaza, in Israele e a Rio de Janeiro. Il fulcro è un recinto di filo spinato di 20×20 metri, all’interno del quale sono esposte 200 fotografie di bambini delle tre regioni.

I volontari hanno intinto le bandiere di Israele, Palestina e Brasile nella vernice rossa e le hanno strizzate, a simboleggiare lo spargimento di sangue innocente. Secondo Save the Children, dall’inizio della guerra a Gaza sono stati uccisi circa 20.000 bambini. In Israele il bilancio è di 37 bambini. A Rio de Janeiro, dal 2007, 121 bambini e adolescenti (di età compresa tra 0 e 14 anni) sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco, la maggior parte colpiti da proiettili vaganti. Rio de Paz ha cercato di unire queste tragedie in un appello condiviso alla pace e alla fine della violenza che colpisce i bambini in tutto il mondo.