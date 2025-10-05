Accesso Archivi

domenica 5 ottobre 2025

Australia, un milione di fiori in mostra alla più grande festa di primavera

Un milione di fiori dai colori vivaci in piena fioritura in Australia. Al Commonwealth Park di Canberra la 38a edizione del Floriade Festival che inizia ogni anno a settembre e attira migliaia di visitatori fino a metà ottobre.

Alcuni arrivano vestiti a festa per l’occasione. Tredici aiuole che si estendono su 8.000 metri quadrati ispirati al tema di quest’anno: Scienza e Natura. I disegni sono stati realizzati in 18 mesi e ogni fiore è stato meticolosamente piantato a mano. Gli organizzatori prevedono che durante l’evento arriveranno fino a mezzo milione di persone.