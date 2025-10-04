Bulgaria, inondazioni e piogge torrenziali devastano villaggi: le immagini

Inondazioni devastanti hanno colpito i villaggi della Bulgaria sud-orientale e della costa del Mar Nero, causando la morte di tre persone e costringendo centinaia di altre ad abbandonare le proprie case.

Le infrastrutture in alcune parti della regione costiera sono state gravemente danneggiate: auto e roulotte trascinate in mare, case, alberghi e campeggi allagati. Squadre specializzate della Marina bulgara sono state dispiegate per cercare i dispersi e assistere nelle operazioni di evacuazione. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse città lungo la costa del Mar Nero, dove il trasporto pubblico regionale è stato sospeso a causa delle strade allagate dopo giorni di piogge torrenziali, che hanno raggiunto i 400 litri di pioggia per metro quadrato.

La parte nord-occidentale del Paese è stata colpita da un rigido inverno con forti nevicate che continuano per il secondo giorno consecutivo nella catena montuosa dei Balcani. Molti villaggi della regione hanno subito interruzioni di corrente. Le strade e i passi di montagna sono stati chiusi al traffico. La compagnia ferroviaria nazionale ha segnalato notevoli ritardi e cancellazioni dei treni causati dalla caduta di alberi che hanno danneggiato le linee elettriche aeree.