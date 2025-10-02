Ucraina, Mosca: “Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev

Mosca risponderà “in modo adeguato” se i missili da crociera Usa Tomahawk saranno trasferiti a Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass.



“Le discussioni nell’Unione europea riguardo all’uso di beni russi congelati assomigliano al comportamento di una gang” ha poi sottolineato Peskov secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È come una banda: alcuni fanno da palo, altri rubano e altri, come il Belgio, gridano: ‘Ragazzi, condividiamo la responsabilità’. È così che appare, se vogliamo essere onesti”, ha detto Peskov, aggiungendo che tali azioni non rimarranno senza risposta e che Mosca farà tutto il possibile per garantire che “coloro che sono coinvolti in queste azioni illegali si assumano la responsabilità legale e ogni altra responsabilità possibile”.