Gaza, BBC: “L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere”

Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di “pace” proposto da Donald Trump. Secondo quanto appreso dalla BBC, i mediatori hanno contattato il capo dell’ala militare dell’organizzazione palestinese a Gaza, il quale ha dichiarato di non essere d’accordo con la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Izz al-Din al-Haddad è convinto che il progetto sia stato concepito per porre fine ad Hamas, indipendentemente dal fatto che il gruppo lo accetti o meno, e quindi è determinato a continuare a combattere.

Tajani: “Hamas accetterà il piano”

In Italia, invece, c’è più ottimismo sul fatto che il piano vada in porto, soprattutto da parte di Antonio Tajani. “I miei contatti avviati sin dal primo momento, con tutti gli attori chiave dell’area e non, testimoniano un lavoro paziente di tessitura per la pace. Ho parlato da ultimo ieri con il ministro degli Esteri turco, mi ha assicurato che sta premendo su Hamas e sono convinto, da come mi ha raccontato, che Hamas accetterà il piano ma chiedendo alcuni chiarimenti. Vedremo”, ha detto il ministro degli Esteri nel corso delle sue comunicazioni al Senato su Gaza.

Cosa prevede il piano di Trump

Il piano del presidente Usa – articolato in 20 punti – prevede l’istituzione di un consiglio di amministrazione temporaneo presieduto da Trump e che includerebbe l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Non impone alle persone di lasciare Gaza e prevede la fine immediata della guerra, se entrambe le parti decideranno di sottoscrivere il documento. Richiede inoltre che tutti gli ostaggi rimasti vengano rilasciati da Hamas entro 72 ore dall’accettazione della proposta da parte di Israele. Se l’organizzazione rifiuterà l’accordo, ha chiarito il tycoon, Israele avrà il “pieno sostegno” degli Stati Uniti per proseguire l’offensiva.