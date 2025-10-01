Flotilla, Scotto (Pd): "Mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati"

“Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche di tentativi espliciti di rallentarlo se non di fermarlo. La notte dei droni ancora a oltre 600 miglia da Gaza era un avvertimento chiaro: ‘Non andate oltre’. Invece siamo molto vicini, forse più vicini che mai, eppure realisticamente saremo fermati e messi agli arresti. È qualcosa che fa profondamente rabbia, che genera un senso di ingiustizia perché l’obiettivo era semplicemente portare degli aiuti e portarli attraverso un corridoio chiuso dal 2007 che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale”. Lo dice a LaPresse il deputato Pd Arturo Scotto imbarcato sulla Flotilla.

“È una grave violazione del diritto internazionale anche il fermo perché accade in acque internazionali senza alcuna giustificazione se non quella del reato di umanità”, aggiunge.