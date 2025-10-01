Flotilla, attivista: "Trascorse ore di massima allerta, navi non identificate ci hanno circondato"

Nella notte tra martedì e mercoledì gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno adottato protocolli di massima allerta durante la notte, quando navi militari non identificate si sono avvicinate alla flotta umanitaria della società civile diretta a Gaza. La nave Alma è stata circondata dalle imbarcazioni.

“Hanno bloccato le comunicazioni a bordo, come Internet e le telecamere, nonché alcuni dei sistemi di controllo delle navi. Questo ci ha costretti ad adottare tutti i nostri protocolli di emergenza e di intercettazione e a dare l’allarme su tutta la nave, su tutta la flottiglia, che ha dovuto fermarsi”, ha spiegato portavoce Simone Zambrin, attivista a bordo dell’Alma.