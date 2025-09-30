Usa, Hegseth ai generali: “Dobbiamo essere preparati alla guerra”

Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth si è rivolto a oltre 800 generali e ammiragli delle Forze Armate Usa, convocati alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia per ascoltare la nuova linea imposta al Pentagono per cancellare “anni di declino”. A causa di “leader politici sciocchi e sconsiderati siamo diventati il ‘dipartimento woke‘, ma ora non più”, ha detto il capo del Pentagono. In un discorso dedicato all’”ethos della guerra”, come riporta Abc News, l’ex ufficiale della Guardia Nazionale ha avvertito: “Dobbiamo essere preparati, perché o siamo pronti a vincere o non lo siamo”.

Il Capo del Pentagono: “Promosso leader per ragioni sbagliate”

Per “troppo tempo”, ha detto Hegseth, “abbiamo promosso leader per le ragioni sbagliate: in base alla loro razza, alle quote di genere, ai cosiddetti primati storici”. Ora, “dobbiamo ripulire i detriti”, perché “stiamo mettendo fine alla guerra contro i guerrieri”. Hegseth ha parlato prima dell’intervento del presidente Donald Trump.