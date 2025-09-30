Ucraina, famiglia con 2 bimbi morta in attacco russo su Sumy

Una famiglia con due bambini di 4 e 6 anni è morta a seguito di un attacco con drone nemico nella regione di Sumy. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il capo dell’OVA di Sumy, Oleg Grigorov, su Telegram.

Media, Germania consegnerà a Kiev due sistemi Patriot entro l’anno

La Germania fornirà all’Ucraina altri due sistemi di difesa aerea Patriot entro la fine del 2025. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistoruis al Forum sulla sicurezza di Varsavia, come riporta il Kiev Independent. Kiev ha ripetutamente esortato gli alleati occidentali a fornire sistemi Patriot, tra i pochi al mondo in grado di difendere dai missili balistici, per contribuire a proteggere le città e le infrastrutture ucraine dagli attacchi russi. La scorsa settimana, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato che Israele ha consegnato un altro sistema Patriot. Secondo Pistorius, la Germania fornirà all’Ucraina ulteriori sistemi con il supporto dei partner norvegesi, oltre ai tre già forniti.