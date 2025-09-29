Flotilla, Germania: "Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele"

La Germania ha invitato il governo israeliano a “rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, mentre la Global Sumud Flotilla continua a navigare verso la Striscia di Gaza. “A nostro avviso, esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele per fermare questa flottiglia, e naturalmente lo stiamo segnalando”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Josef Hinterseher aggiungendo: “Abbiamo chiesto che venga garantita senza eccezioni la protezione di tutte le persone a bordo, compresi i cittadini tedeschi”.