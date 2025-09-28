Flotilla, Crosetto incontra la portavoce Delia: “Rischi elevatissimi”. Lei: “Navighiamo in totale legalità”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, assieme alle altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Il meeting è avvenuto domenica pomeriggio nel comando della compagnia carabinieri Roma-San Pietro. “Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l’importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani”, ha detto il ministro al termine dell’incontro.

“L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”. Crosetto ha sottolineato anche che “la priorità mia e del governo è e resta la sicurezza e il ricorso a soluzioni efficaci e sicure per aiutare realmente la popolazione di Gaza, attraverso i canali umanitari e diplomatici, tutti già attivi”.

“Le istituzioni italiane, a partire dal presidente della Repubblica, dal presidente del Consiglio e da tutte le principali cariche dello Stato, stanno profondendo ogni sforzo diplomatico e operativo affinché prevalga il senso di responsabilità. Ma qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di ‘forzare’ un dispositivo militare. Sono certo che si possano ottenere risultati migliori e maggiori per il popolo palestinese in altri modi, mezzi e sistemi, come ho ribadito loro, ringraziando per il confronto sincero e corretto”.

La portavoce della Flotilla: “Navighiamo in acque internazionali in totale legalità”

“La missione va avanti e continua verso Gaza“, ha replicato la portavoce Maria Elena Delia prima di entrare nella sede del Partito democratico dove incontrerà la segretaria Elly Schlein nel giro di incontri con le forze politiche di opposizione. “Noi navighiamo in acque internazionali nella totale legalità. Questa è la nostra responsabilità”. “Oggi siamo solo in ascolto”, ha sottolineato l’attivista che, a chi le ha chiesto delle persone che hanno abbandonato la missione umanitaria, ha risposto: “Non abbiamo avuto molte defezioni”.