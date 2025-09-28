Egitto, il famoso lottatore 'Kabonga' trascina una nave con i denti

In Egitto, con nient’altro che grinta, muscoli e mascelle di ferro, un famosissimo lottatore egiziano si è preparato per un’altra straordinaria sfida: trascinare una nave da 700 tonnellate sull’acqua con una corda tenuta solo dai denti. A farlo è Ashraf Mahrous, conosciuto con il soprannome di ‘Kabonga‘, che ha tirato addirittura due navi del peso di circa 1.150 tonnellate.

“Le ho tirate entrambe, grazie a Dio, per dimostrare ai miei amici e al mondo intero che Dio mi ha benedetto, essendo l’uomo più forte del mondo“, ha detto Mahrous. L’uomo ha già stupito con la sua forza sorprendente. All’inizio di quest’anno ha trainato un treno. Ha anche trainato da solo una locomotiva e quattro anni fa un camion. Con ogni risultato raggiunto, la sua popolarità è aumentata vertiginosamente: i bambini gli corrono dietro per le strade, dove è conosciuto semplicemente come “uomo forte”. Con il tiro della nave, Mahrous, 44enne originario della città portuale di Ismalia, dovrebbe ottenere l’ennesimo riconoscimento dal Guinness World Records. Il tentativo di record sulla costa di Hurghada, una nota località sul Mar Rosso in Egitto.