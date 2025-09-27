Regno Unito, si celebrano i 200 anni del primo treno a vapore

Nel Regno Unito si è celebrato sabato il 200esimo anniversario dello storico viaggio del primo treno britannico che ha gettato le basi per gran parte dell’era moderna. Il 27 settembre 1825, la prima locomotiva a vapore a circolare su una ferrovia pubblica, la Locomotion No.1 di George Stephenson, compì il suo viaggio di 26 miglia (42 chilometri) sulla Stockton & Darlington Railway tra Shildon e Stockton passando per Darlington, nel nord-est dell’Inghilterra. Sebbene non fosse la prima ferrovia, fu la prima a incorporare le caratteristiche dello scartamento standard e della trazione a vapore che sarebbero diventate la base delle ferrovie di tutto il mondo. Migliaia di persone erano presenti lungo il percorso ad assistere al passaggio di una replica recentemente restaurata della Locomotion No.1, che ha effettuato il viaggio originale per celebrare il bicentenario. Il principe Edward, fratello minore di re Carlo III, era tra i passeggeri.