Re Carlo III e la regina Camilla in visita dal Papa a fine ottobre

Re Carlo III e la regina Camilla d’Inghilterra si recheranno in visita di Stato in Vaticano a fine ottobre, sei mesi dopo il rinvio del viaggio a causa della malattia del defunto Papa Francesco. Sebbene il re e la regina abbiano rinviato la loro visita di Stato ufficiale ad aprile, hanno incontrato privatamente Bergoglio durante la loro visita di Stato di quattro giorni in Italia. La visita riprogrammata consentirà ai reali di unirsi al nuovo Papa, Leone XIV, nelle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, ha dichiarato Buckingham Palace in una nota.

Carlo III in Italia per la seconda volta nel 2025

Carlo e Camilla sono già stati in Italia quest’anno. Si sono soffermati per quattro giorni con tappe fra Roma e Ravenna. I reali inglesi hanno incontrato diversi rappresentanti delle istituzioni italiane tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Inoltre hanno festeggiato nel Bel Paese i loro 20 anni di matrimonio. Questo è il 19° viaggio in Italia di Carlo. Il primo avvenne nel 1984, l’ultimo nell’ottobre 2021 per il vertice del G20 a Roma. La regina Camilla lo ha accompagnato in due di queste visite, nel 2009 e nel 2017.