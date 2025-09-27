Libano, sostenitori di Hezbollah commemorano la morte di Nasrallah

Centinaia di sostenitori di Hezbollah si sono radunati la sera di venerdì 26 settembre nel luogo in cui il leader storico del gruppo Hassan Nasrallah è stato ucciso in attacchi aerei israeliani su un sobborgo meridionale di Beirut. L’area era decorata con un poster gigante di Nasrallah e dei funzionari rimasti uccisi con lui il 27 settembre 2024. Bare simboliche per i defunti sono state anche collocate su un piedistallo nell’area distrutta. Giorni dopo, il successore di Nasrallah, Hashem Safieddine, è stato ucciso in un’altra serie di attacchi aerei sulla periferia meridionale di Beirut. Un sostenitore di Hezbollah presente al raduno ha affermato che “non può esserci coesistenza con Israele”. Nasrallah è stato sepolto lo scorso febbraio in una zona vicina, tre mesi dopo la fine dei 14 mesi di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, mediata dagli Stati Uniti.