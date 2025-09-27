Flotilla, delegazione italiana: “Nonostante i sabotaggi la missione va avanti”

La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla smentisce la notizia secondo cui i suoi componenti avrebbero deciso di lasciare le imbarcazioni della missione diretta a Gaza. “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”, scrive in una nota la delegazione italiana. “La missione va avanti. Smentiamo quanto è stato riportato nelle ultime ore da alcuni media italiani, secondo i quali la componente italiana ha deciso di scendere dalle barche”, spiegano gli attivisti. Venerdì era arrivato l’invito del Capo dello Stato Sergio Mattarella a consegnare gli aiuti a Cipro per farli arrivare nella Striscia con la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme. Invito respinto dall’organizzazione Pro Pal. Ma alcuni membri tra cui la portavoce Maria Elena Delia stanno per tornare in Italia, per lavorare a una mediazione.

(foto Sebastiano Diamante/Lapresse)



La portavoce Delia e altri 9 tornano in Italia

“La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone, di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. Tra di loro la portavoce Maria Elena Delia, come è stato già comunicato”. Lo scrive in una nota la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla.”La missione è complessa e delicata. Le imbarcazioni sono state più volte attaccate da droni militari, il governo israeliano minaccia attacchi da settimane, il livello di stress a cui sono sottoposte le persone a bordo è rilevante. A questo si aggiunge che ieri la Farnesina ha inviato un comunicato ai familiari dei partecipanti italiani alla missione, affermando che alcuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele: un atto di sabotaggio gravissimo. Per queste ragioni, oltre che per altre di natura personale, è assolutamente legittimo considerare il fatto di fermarsi sulla terraferma”, prosegue la nota. “Ridurre la Global Sumud Flotilla al solo scopo (seppur importantissimo) della consegna degli aiuti umanitari è strumentale al boicottaggio della missione, e quindi all’ennesimo sostegno alle illegalità di Israele. Fin all’inizio l’attenzione massima della Global Sumud Flotilla è stata rivolta al blocco navale – illegale dal 2007 – di Israele a largo di Gaza, sull’assedio alla popolazione palestinese, sull’occupazione coloniale, sul genocidio che ogni giorno, anche mentre scriviamo, genera sofferenza, fame, distruzione e morte per due milioni di persone. Solo all’alba di oggi almeno 44 persone sono state uccise nella Striscia, di cui 25 a Gaza City e tre mentre erano in attesa di aiuti umanitari. La delegazione italiana continua la navigazione insieme al resto della flotta internazionale verso est. All eyes on Gaza”, concludono.

Frontex: “Non possiamo scortarla, non siamo un’organizzazione militare“

Frontex è un’organizzazione civile il cui compito principale è supportare i paesi dell’Ue nella gestione delle frontiere. Non siamo un’organizzazione militare, quindi non possiamo svolgere compiti militari, come la scorta di navi per la protezione in mare. Inoltre, le navi che partecipano alle operazioni Frontex non sono equipaggiate per questo scopo”. Così a LaPresse un portavoce di Frontex, dopo che una sessantina di eurodeputati di The Left, Greens, S&D e Non iscritti ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, per chiedere un intervento urgente di Frontex per la Global Flotilla.