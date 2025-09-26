Netanyahu all’Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: “A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo”

Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando il capo del governo di Israele è salito sul podio per iniziare il suo intervento, è stato contestato rumorosamente e diversi delegati hanno lasciato l’aula: decine si sono alzati in piedi dirigendosi all’uscita mentre alcuni fischiavano e altri lo applaudivano. “Per favore, ordine in sala”, continuava a ripetere il presidente della sessione, battendo il martelletto.

Il discorso di Netanyahu e i cartelli

“Ancora non è finita. Ciò che resta di Hamas ancora è arroccato a Gaza e loro hanno giurato di perpetrare atrocità di nuovo come il 7 ottobre ancora e ancora, per questo Israele deve portare a termine il lavoro e dobbiamo farlo nel modo più rapido possibile”, ha dichiarato Benjamin Netanyahu, nel suo intervento all’Onu. Il leader di Israele respinge le accuse di genocidio del popolo palestinese a Gaza e si rivolge direttamente agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas: “Non vi abbiamo dimenticato, siete i nostri eroi”. Il discorso di Netanyahu all’Onu è stato diffuso con gli altoparlanti dall’Idf nella Striscia di Gaza. “La carestia? “Israele sta sfamando Gaza: è Hamas che ruba il cibo”, spiega ancora il capo del governo israeliano. “Mi dispiace dirlo, nel corso del tempo molti leader mondiali si sono tirati indietro sotto la pressione di media pieni di pregiudizi, di elettori radicalisti islamici” e molti Paesi hanno ceduto a Hamas, ha detto ancora il premier israeliano.

Netanyahy, all’inizio del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, ha mostrato un cartello con quella che ha definito la “mappa dell’asse del terrore dell’Iran“, intitolata ‘la maledizione’. “Questo asse minacciava la pace del mondo intero, la stabilità della nostra regione e l’esistenza stessa del mio Paese, Israele”, ha detto Netanyahu, usando un pennarello per indicare i diversi Paesi. Israele ha “martellato” gli Houthi, distrutto “la maggior parte della macchina terroristica di Hamas” e “paralizzato Hezbollah”, ha detto, aggiungendo che “l’Iran stava sviluppando molto rapidamente un programma di armi nucleari massiccio, e anche un programma di missili balistici massiccio”. Toccando i Paesi sulla mappa, Netanyahu ha elencato diversi leader, fra cui Yahya Sinwar di Hamas, Hassan Nasrallah di Hezbollah e i principali scienziati nucleari iraniani: “tutti spariti”, ha detto. Non solo, il capo del governo di Israele, ne ha usati altri di cartelli durante il suo discorso, con domande a risposta chiusa: “Chi urla morte all’America?” o “Chi ha ucciso americani o europei a sangue freddo?”. Poi l’elenco delle risposte: A) Iran, B)Hamas, C) Hezbollah, D) Gli Houti, E) Tutti quelli sopra.

Benjamin Netanyahu all’Assemblea Generale dell’Onu (AP Photo/Richard Drew)

Netanyahu: “Mio messaggio a ostaggi con altoparlanti ‘Israele con voi’”

“Farò ora una cosa che non ho mai fatto. Ho chiesto di mettere a Gaza degli altoparlanti sperando che gli ostaggi possano sentire questo mio messaggio. Ai nostri coraggiosi eroi dico: sono il primo ministro Netanyahu e vi parlo in diretta dall’Onu, non vi abbiamo dimenticato neanche un secondo. Il popolo di Israele resta con voi, non ci fermeremo finché tutti voi non sarete tornati a casa”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu.

Nel corso del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha indicato un QR code in una spilla appuntata sulla sua giacca, chiedendo ai presenti di inquadrarlo per capire i motivi per cui Israele combatte. “Vedete questa grande spilla qui? È un codice QR. Quello che vi chiedo di fare è avvicinare il vostro telefono, ingrandire l’immagine e anche voi capirete perché lottiamo e perché dobbiamo vincere. È tutto qui dentro”, ha detto, prima di iniziare a parlare dell‘attacco subito da Israele il 7 ottobre del 2023 per mano di Hamas e Jihad islamica.

Netanyahu: “Riconoscimento Palestina incoraggia terroristi”

“Questa settimana i leader di diversi Paesi hanno riconosciuto lo Stato palestinese“, “sapete quale messaggio hanno lanciato questi leader? È molto chiaro: uccidere gli ebrei ripaga. Io ho un messaggio per questi leader: quando i terroristi più selvaggi stanno lodando le vostre decisioni, avete fatto qualcosa di terribilmente sbagliato. La vostra decisione incoraggia i terroristi contro gli ebrei e contro chiunque”, è un altro passaggio del discorso di Netanyahu all’Assemblea generale dell’Onu.

Netanyahu all’Onu respinge accuse genocidio

“Pensate all’accusa di genocidio, Israele è accusato di colpire i civili in maniera deliberata ma non è vero. Un Paese che commette un genocidio esorterebbe mai la popolazione ad andare via? No, invece è Hamas che li vuole far restare lì. I nazisti hanno forse chiesto agli ebrei di andarsene prima che entrasse esercito?”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando all’Assemblea generale dell’Onu. Netanyahu ha sostenuto che Israele fa di tutto per evitare le vittime civili a Gaza e per sfamare i civili, accusando invece Hamas di usare i civili come scudi umani e di rubare gli aiuti umanitari.