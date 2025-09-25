Sean 'Diddy' Combs, l'arrivo in tribunale dei familiari dell'artista

Sean ‘Diddy’ Combs è tornato in tribunale una settimana prima che venga stabilita la pena per il produttore hip-hop, vincitore del Grammy, condannato a luglio per due accuse legate alla prostituzione. In tribunale sono arrivati anche diversi suoi familiari: le figlie Chance, D’Lila, e Jessie Combs, la madre Janice e il figlio Quincy Brown.

L’artista ha salutato i sostenitori e ha toccato il suo cuore prima di sedersi davanti al tribunale federale di Manhattan giovedì. Il giudice Arun Subramanian ha ascoltato le argomentazioni degli avvocati su questioni di diritto che potrebbero aiutarlo a decidere quanto tempo il fondatore della Bad Boy Records dovrà trascorrere dietro le sbarre. Il 55enne Combs sarà già stato in carcere per quasi 13 mesi quando verrà condannato il 3 ottobre. I suoi avvocati, notando che è stato assolto dalla maggior parte delle accuse che ha dovuto affrontare, dicono che ora dovrebbe essere libero. I pubblici ministeri sostengono invece che dovrebbe trascorrere anni in prigione.