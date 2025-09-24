Dallas, spari in ufficio immigrazione ICE: tre feriti, morto l’assalitore

La persona che ha aperto il fuoco si sarebbe tolta la vita

Almeno tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta nella struttura di detenzione di un ufficio immigrazione a Dallas, in Texas. Ad aprire il fuoco all’interno dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) è stato un uomo che è morto.

L’assalitore si sarebbe sparato, secondo quanto riferito dal direttore ad interim dell’Ice, Todd Lyons, in un’intervista alla Cnn. Parlando delle persone raggiunte dai colpi d’arma da fuoco, Lyons ha detto: “Potrebbero essere dipendenti, civili in visita alla struttura o detenuti”. “Al momento stiamo ancora indagando”, ha aggiunto. Al momento l’agenzia non ha fornito altri dettagli. Lungo l’autostrada vicino alla struttura ci sono decine di veicoli d’emergenza.

La segretaria Noem: “Contro agenti dell’ICE violenza senza precedenti”

In un post su X, Kristi Noem, Segretaria del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, ha dichiarato: “I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma possiamo confermare che ci sono stati diversi feriti e vittime. L’autore della sparatoria è deceduto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta”. Noem ha affermato che il movente non è noto e che “le forze dell’ordine dell’ICE stanno affrontando una violenza senza precedenti nei loro confronti”.