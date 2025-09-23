Ucraina, Zelensky incontra Kellogg: discusso acquisto di armi Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg a margine della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, nel tentativo di rafforzare il sostegno al suo Paese. Zelensky ha dichiarato di aver informato Kellogg sulla situazione in prima linea e di aver discusso aspetti della cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti sui droni e sull’acquisto di armi statunitensi.

Il presidente ucraino ha riportato sui social che durante l’incontro “hanno discusso in dettaglio gli sforzi dell’Ucraina, degli Stati Uniti, dell’Europa e di altri partner nel mondo per porre fine a questa guerra e fermare le uccisioni”. Zelensky ha successivamente incontrato il Patriarca ecumenico Bartolomeo e lo ha invitato in Ucraina.