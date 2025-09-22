Usa, lo show di Jimmy Kimmel torna in TV

Il ‘Jimmy Kimmel Live!‘ tornerà in onda su ABC martedì sera. Lo ha annunciato l’emittente in una nota.

“Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese”, ha dichiarato un portavoce della Walt Disney Company, proprietaria di ABC, in una dichiarazione alla CNN. “È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni in conversazioni ponderate con Jimmy e, dopo queste, abbiamo deciso di far ripartire lo show martedì”.

‘Jimmy Kimmel Live!’ è stato interrotto bruscamente e a tempo indeterminato mercoledì della scorsa settimana dopo che il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr e le reti delle stazioni affiliate hanno minacciato ABC per i commenti fatti da Kimmel in un monologo sulle reazioni all’omicidio di Charlie Kirk.