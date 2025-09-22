Ucraina, almeno due morti in raid russo a Zaporizhzhia

L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre.

A Zaporizhzhia i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite.

All’alba droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Tre attacchi nel distretto di Kovpakivskyi hanno innescato incendi e danneggiato strutture industriali e un istituto scolastico, causando almeno un ferito.

Anche l’oblast di Kiev è stato attaccato: sono scoppiati incendi in edifici residenziali in diversi quartieri e un uomo ha riportato ferite da schegge, secondo le autorità regionali.