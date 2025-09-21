Filippine, scontri in piazza: idranti contro i manifestanti

La polizia nelle Filippine ha arrestato 17 persone – molte vestite di nero e con maschere sul volto – che domenica hanno appiccato il fuoco ai pneumatici di un camion in una barricata e hanno lanciato pietre contro la polizia in tenuta antisommossa che metteva in sicurezza un ponte e le strade vicine che conducono al palazzo presidenziale di Manila. L’incidente non ha coinvolto le migliaia di manifestanti che si sono uniti a due grandi e pacifiche manifestazioni anti-corruzione che hanno avuto luogo in altre parti della capitale. Le violenze hanno provocato un blocco di sicurezza nel vicino palazzo presidenziale di Malacanang, dove le strade di accesso sono state bloccate dalle forze di sicurezza. Non è stato immediatamente chiaro se le persone arrestate dalla polizia si fossero unite anche alle proteste pacifiche in cui circa 18.000 persone si sono radunate in un vicino parco nazionale a Manila e in un santuario della democrazia lungo la principale autostrada nazionale. La polizia ha dichiarato in un comunicato dopo aver effettuato gli arresti che la situazione era “contenuta”, ma ha avvertito che la violenza e gli atti vandalici non sarebbero stati tollerati.