Ucraina, missili russi su Dnipro: colpito un condominio

Ucraina colpita da un nuovo massiccio attacco da parte della Russia, con missili da crociera e balistici oltre a circa 580 droni. Almeno tre persone sono morte nei bombardamenti, che hanno preso di mira Dnipro e la regione di Dnipropetrovs’k, così come le regioni di Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia e le comunità delle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv.

Nelle immagini, i soccorsi al lavoro nella città di Dnipro, dove un missile con munizioni a grappolo ha colpito un condominio. Nella regione di Dnipropetrovs’k 30 persone sono rimaste ferite in tutto nei raid di Mosca.