Onu, Guterres celebra gli 80 anni delle Nazioni Unite: “Tutto è possibile quando siamo uniti”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha invitato all’unità e all’impegno durante un evento speciale tenutosi venerdì per celebrare gli ottant’anni della Carta delle Nazioni Unite. “Celebriamo non solo ciò che è stato realizzato, ma anche ciò che ci aspetta. Onoriamo l’eredità che abbiamo ricevuto e impegniamoci a lasciare la nostra eredità”, ha affermato Guterres nella Sala dell’Assemblea Generale, rivolgendosi agli ospiti presenti.

Il segretario generale ha sottolineato le sfide del lavoro internazionale: “Non è facile. Spesso è difficile. A volte è pericoloso. Ma scegliamo di lavorare perché otto decenni di guerre evitate, bambini istruiti, malattie curate e vite salvate ci dicono una cosa: che tutto è possibile quando siamo uniti”. L’evento, che anticipa l’80esimo anniversario ufficiale delle Nazioni Unite il 24 settembre, ha incluso esibizioni musicali di Tina Savage e della UN Chamber Music Society, oltre alla proiezione di un cortometraggio dei registi Sing J. Lee e Sylvia Zakhary.