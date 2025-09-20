Cyberattacco: caos all’aeroporto Bruxelles, centinaia di passeggeri in attesa di informazioni

All’aeroporto di Bruxelles-Zaventem almeno nove voli sono stati cancellati, mentre una quindicina ha subito un ritardo di un’ora o più, a causa dei problemi tecnici che hanno fatto seguito a un cyberattacco. E’ quanto ha riferito il servizio stampa dell’aeroporto di Bruxelles, citato dal quotidiano belga Le Soir. L’attacco informatico ha preso di mira il fornitore esterno dei sistemi di check-in e imbarco. “Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente a una soluzione e sta cercando di risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha detto la portavoce Ihsane Chioua Lekhli.