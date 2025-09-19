Ungheria, Orban: "'Antifa' gruppo terroristico"

L’Ungheria riprenderà la politica annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica, ha dichiarato venerdì il primo ministro Viktor Orbán, che ha fatto riferimento a un episodio del 2023 in cui attivisti antifascisti hanno aggredito diversi partecipanti a un evento annuale di estrema destra a Budapest. Una dei presunti aggressori, l’attivista antifascista italiana Ilaria Salis, è stata incarcerata in Ungheria per oltre un anno, causando una disputa diplomatica tra Roma e Budapest sul suo trattamento durante la detenzione. Salis è stata rilasciata e sottoposta agli arresti domiciliari nel maggio 2024, prima di ottenere un seggio al Parlamento europeo, grazie al quale ha acquisito l’immunità giuridica.