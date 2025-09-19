Ucraina, Ue adotta il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Rimane sempre alta la tensione in Ucraina con Vladimir Putin che non accenna a compiere passi avanti per il cessate il fuoco. Gli 007 inglesi hanno dichiarato che non c’è nessuna prova che il leader del Cremlino voglia negoziare la pace. A conferma di ciò Mosca, nella notte, ha lanciato un raid di droni su Kiev danneggiando la rete ferroviaria. Un altro attacco si è riversato su Kostiantynivka, nel Donetsk, uccidendo almeno cinque persone.
“Posso confermare che la Commissione Ue ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo” contro la Russia. Lo ha annunciato una portavoce dell’esecutivo comunitario, nel corso del briefing quotidiano. La portavoce ha aggiunto che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, “farà una dichiarazione al riguardo” insieme all’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas nel pomeriggio, annunciando il pacchetto.
Russia e Vietnam hanno sviluppato un meccanismo segreto per nascondere i pagamenti relativi a transazioni di armi al fine di eludere le sanzioni Usa e occidentali, utilizzando i profitti derivanti da joint venture nel settore energetico per saldare i contratti di difesa, senza alcun trasferimento aperto di cash attraverso il sistema bancario globale Swift. È quanto risulta da alcuni documenti interni vietnamiti ottenuti da Associated Press, da cui emerge che con questo sistema il Vietnam ha acquistato da Mosca attrezzature militari russe, fra cui aerei da combattimento, carri armati e navi, a credito, per poi rimborsare tale credito con la sua quota di profitti derivanti da una joint venture petrolifera Vietnam-Russia, Rusvietpetro, che opera in Siberia. Tali transazioni sono irregolari nei mercati finanziari internazionali e, in questo caso, sono state concepite per mantenere un flusso di denaro discreto anche se venissero rafforzate le sanzioni volte a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina, chiariscono i documenti.
“Ancora una volta, i russi colpiscono i civili in un momento in cui il mondo intero, e soprattutto gli Stati Uniti, chiedono la pace. Abbiamo ascoltato la posizione del presidente Trump sul porre fine alle uccisioni e abbiamo accettato tutte le proposte per sbloccare la diplomazia. Ma sembra che questa posizione non venga ascoltata in Russia”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando i nuovi attacchi russi della notte.
“Ciò significa che dobbiamo attuare più attivamente tutto ciò che ci rafforza: l’iniziativa Purl (Prioritised Ukraine Requirements List ndr.), la coproduzione e la finalizzazione delle garanzie di sicurezza. Sul tavolo ci sono accordi su larga scala sui droni e sull’acquisto di armi che l’Ucraina ha proposto agli Stati Uniti. È necessaria un’azione decisiva affinché anche la Russia accetti finalmente la diplomazia”, ha aggiunto.
“Da ieri sera la Russia sta conducendo un attacco con droni contro l’Ucraina, con quasi 90 droni da combattimento. I nostri guerrieri sono riusciti a neutralizzarne la maggior parte. Li ringrazio per aver difeso i nostri cieli. La regione di Donetsk, la regione di Kiev e la capitale, la regione di Sumy, la regione di Kharkiv, la regione di Chernihiv e la regione di Dnipro sono state tutte oggetto di attacchi.
Tra gli obiettivi c’erano le infrastrutture ucraine e le nostre imprese. A Pavlohrad, nella regione di Dnipro, due persone sono rimaste ferite. A Kiev sono in corso i lavori di ripristino dopo l’attacco russo, che ha danneggiato le infrastrutture del trasporto pubblico. Sono coinvolti tutti i servizi necessari”, ha riferito Zelensky.
Non c’è “assolutamente nessuna prova” che il presidente russo Vladimir Putin voglia negoziare la pace in Ucraina. Lo ha detto il capo dei servizi segreti britannici MI6, il Secret Intelligence Service, Sir Richard Moore, in un discorso di commiato tenuto al consolato britannico a Istanbul. Dopo 5 anni alla guida dell’agenzia, Moore lascerà l’incarico alla fine di settembre. Putin “ci sta prendendo in giro”, ha affermato.
E ancora: “Cerca di imporre la sua volontà imperiale con tutti i mezzi a sua disposizione. Ma non può avere successo”. “Francamente, Putin ha puntato troppo in alto. Pensava di ottenere una vittoria facile. Ma lui, come molti altri, ha sottovalutato gli ucraini”, ha proseguito Moore. È durante il suo mandato che, a febbraio del 2022, la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina dando il via alla guerra ancora in corso.
Moore ha affermato che l’invasione ha rafforzato l’identità nazionale Ucraina e accelerato la sua traiettoria verso ovest, oltre a spingere la Svezia e la Finlandia ad aderire alla Nato. “Putin ha cercato di convincere il mondo che la vittoria russa è inevitabile. Ma mente. Mente al mondo. Mente al suo popolo. Forse mente anche a se stesso”, ha detto ancora Moore. Putin sta “ipotecando il futuro del suo Paese per la sua eredità personale e una versione distorta della storia” e che la guerra sta “accelerando questo declino”, ha aggiunto.
Moore, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di ambasciatore del Regno Unito ad Ankara, la capitale turca, ha dichiarato che “potenze più grandi della Russia non sono riuscite a sottomettere potenze più deboli dell’Ucraina”. Gli analisti sostengono che Putin creda di poter sopravvivere all’impegno politico dei partner occidentali dell’Ucraina e vincere una lunga guerra di logoramento, sfinendo l’esercito ucraino, più piccolo, con la sola forza dei numeri. L’Ucraina intanto sta cercando di espandere la sua cooperazione in materia di difesa con altri Paesi e di assicurarsi miliardi di dollari di investimenti nella sua industria bellica nazionale.
Nella notte droni russi hanno attaccato Kiev e i detriti di alcuni velivoli sono caduti in diversi quartieri della capitale. Secondo quanto riportano i media locali, non ci sarebbero vittime ma danni alla rete ferroviaria. “Secondo le prime informazioni, un drone si è schiantato ed è esploso nel distretto di Solomyansky. I servizi di emergenza si stanno recando sul posto”, ha dichiarato il sindaco della città.
Cinque civili sono morti in un attacco aereo russo sulla città di Kostiantynivka, nell’oblast’ di Donetsk. Lo ha riferito il governatore Vadym Filashkin, citato da Kyiv Independent. Tra le vittime figurano due donne, di 62 e 65 anni, e tre uomini, di 65, 67 e 74 anni. Quattro condomini hanno subito danni durante l’attacco.