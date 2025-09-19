Ucraina, Ue adotta il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Rimane sempre alta la tensione in Ucraina con Vladimir Putin che non accenna a compiere passi avanti per il cessate il fuoco. Gli 007 inglesi hanno dichiarato che non c’è nessuna prova che il leader del Cremlino voglia negoziare la pace. A conferma di ciò Mosca, nella notte, ha lanciato un raid di droni su Kiev danneggiando la rete ferroviaria. Un altro attacco si è riversato su Kostiantynivka, nel Donetsk, uccidendo almeno cinque persone.

