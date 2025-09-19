Gaza, veto Usa a bozza risoluzione Onu per un cessate il fuoco

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu su Gaza, presentata dai dieci membri non permanenti. Il testo chiede che Israele revochi immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e ne garantisca la distribuzione sicura e senza ostacoli alla popolazione che ne ha bisogno. La bozza chiede inoltre un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente e il rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e da altri gruppi armati.