Gaza, Macron: “Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina. Lo ha comunicato attraverso un post su X (ex Twitter), a seguito di un colloquio con il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas. “Di fronte all’estrema urgenza della situazione a Gaza e nei territori palestinesi – ha scritto Macron – lunedì a New York ribadirò il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese”.

Macron ha precisato che questa decisione rientra in un piano di pace globale per il Medio Oriente, pensato per garantire sicurezza e stabilità sia a Israele che alla Palestina. “Ho ricordato ad Abbas le nostre richieste alla leadership palestinese – ha aggiunto – e lui mi ha confermato la volontà di attuare le riforme necessarie per migliorare la governance e prepararsi a uno Stato indipendente e stabile”.

I have just spoken with the President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas.



I first thanked him for the excellent cooperation that led to the arrest of one of the main perpetrators of the horrific terrorist attack on Rue des Rosiers.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Riforme e stabilizzazione: la Francia sosterrà l’Autorità Palestinese

Nel messaggio pubblicato su X, Macron ha sottolineato l’impegno della Francia nel sostenere le riforme promosse dall’Autorità Palestinese. Il presidente Abbas avrebbe infatti ribadito la sua determinazione a rinnovare la leadership palestinese, come passo fondamentale per affrontare le sfide future. Il riconoscimento dello Stato di Palestina, secondo Macron, sarà legato anche alla verifica del rispetto degli impegni presi, a beneficio dell’intera regione mediorientale.

“Vigileremo affinché questi impegni siano rispettati – ha dichiarato Macron – per la sicurezza e la stabilità di tutta la regione”. Il piano di riconoscimento viene presentato in un momento di grande tensione nell’area, con l’escalation a Gaza che continua a preoccupare la comunità internazionale.

Collaborazione Francia-Palestina: presto l’estradizione di Hicham Harb

Nel suo intervento, il presidente francese ha ringraziato Abbas per la collaborazione nella cattura di Hicham Harb, uno dei presunti responsabili dell’attentato terroristico alla sinagoga di rue des Rosiers del 1982 e della strage al ristorante ebraico Jo Goldenberg a Parigi. “Abbiamo convenuto di lavorare insieme per ottenere la sua estradizione nel più breve tempo possibile”, ha scritto Macron.

Questa cooperazione rafforza ulteriormente i rapporti tra Parigi e l’Autorità Palestinese, proprio mentre si avvicina il momento cruciale del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia, un passo che potrebbe segnare un cambio di rotta nella diplomazia europea sul conflitto israelo-palestinese.