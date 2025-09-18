Gaza, nuova offensiva delle forze israeliane: almeno 16 morti

Sono proseguiti per tutta la notte i raid delle forze israeliane in tutta la Striscia di Gaza. Almeno 16 persone sono morte a causa dei bombardamenti, mentre l’esercito dello Stato ebraico ha continuato l’offensiva via terra di Gaza City.

Centinaia di migliaia di persone sono rimaste nella città, la più grande dell’exclave palestinese, già quasi completamente distrutta dopo quasi due anni di guerra e alle prese con una terribile carestia. Molti hanno tentato di trasferirsi dalla città, dove un tempo viveva un milione di persone, nella Striscia di Gaza meridionale, a seguito delle richieste militari israeliane di evacuazione completa.