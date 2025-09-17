Maddie McCann, sospettato tedesco esce dal carcere: Christian Brueckner è libero

Christian Brueckner , il cittadino tedesco indagato per la scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta 18 anni fa, è stato rilasciato oggi, 17 settembre 2025, dopo aver scontato la pena in un caso non correlato. Lo ha reso noto la polizia tedesca. L’uomo stava scontando una pena di sette anni derivante dalla sua condanna del 2019 per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo. Ha lasciato il carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, nella Germania settentrionale, questa mattina.

Christian Brueckner, chi è il sospettato della scomparsa di Maddie

Christian Brueckner, 48 anni, resta il principale sospettato nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, ma non è stato incriminato. La bambina britannica, che all’epoca aveva tre anni, sparì senza lasciare traccia nel 2007 mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo.

Il suo rilascio ha messo in allerta gli inquirenti e la magistratura. Brueckner è infatti ancora considerato pericoloso da molti coinvolti nel suo caso. I preparativi per il suo rilascio sono durati giorni nel carcere di Sehnde ( Bassa Sassonia ) dove l’uomo ha scontato la pena detentiva inflittagli per stupro dal Tribunale Regionale di Braunschweig nel 2019. Secondo Bild, Brueckner indosserà un braccialetto elettronico alla caviglia dopo il suo rilascio, che garantirà la sua sorveglianza. Dovrà anche consegnare il passaporto. Un esperto ha recentemente classificato il sospettato Maddie in un processo penale come “al massimo livello di pericolosità”. Non si è sottoposto ad alcuna terapia durante la custodia cautelare e non ha collaborato in altro modo con le autorità.

La procura di Braunschweig ha richiesto condizioni rigorose: supervisione della condotta, che includerebbe un braccialetto elettronico alla caviglia, divieto di viaggio e obbligo di registrarsi ogni volta che cambia residenza. L’avvocato di Brueckner, Friedrich Fülscher, ha parlato di un “piano di protezione” in un’intervista a Rtl, ma è rimasto vago: l’uomo ha progetti per il periodo successivo alla prigionia , ma soffre di ansia. Ha definito le indagini sul caso Maddie “assolutamente prive di sostanza” – “molto rumore per nulla”. La difesa fa riferimento alla presunzione di innocenza e critica le autorità: finora non è stato loro concesso l’accesso ai fascicoli del caso Maddie. “Non ho ancora visto nulla che mi faccia dubitare dell’innocenza della mia cliente”, ha affermato Fülscher.

Il tribunale statale di Hildesheim ha dichiarato di non poter legalmente rivelare se dovrà soddisfare delle condizioni dopo il suo rilascio ma Fülscher ha confermato all’emittente pubblica regionale Ndr che il suo cliente sarà tenuto a indossare un braccialetto elettronico, a presentarsi regolarmente ai servizi di libertà vigilata e a consegnare il passaporto. Dovrà ancora comparire in tribunale il 27 ottobre a Oldenburg, nella Germania nord-occidentale, per un caso in cui è accusato di aver insultato un dipendente del carcere. Un tribunale distrettuale della città lo ha condannato a sei settimane di carcere per questo motivo, ma la difesa ha presentato ricorso.

La scomparsa di Maddie McCann

Madeleine McCann aveva tre anni quando la sera del 3 maggio 2007 scomparve dal residence di Praia da Luz, una località di villeggiatura nella regione portoghese dell’Algarve, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Da allora non fu mai ritrovata. I genitori, Kate e Gerry McCann, l’avevano lasciata dormire nella camera dove alloggiavano, assieme ai due fratellini gemelli più piccoli, mentre loro cenavano assieme ad amici in un ristorante a circa un centinaio di metri di distanza. La polizia portoghese iniziò subito le ricerche che non diedero mai gli esiti sperati, come anche l’inchiesta che fu aperta. Si pensò a un rapimento della bambina, ma anche i genitori, in un primo momento, finirono tra i sospettati da parte degli inquirenti portoghesi. Di certo Kate e Gerry McCann non hanno mai smesso di cercare la loro figlia: nel corso degli anni hanno cercato di mantenere alta l’attenzione della stampa sul caso di Maddie, anche diffondendo foto che mostravano come la bambina potesse essere cambiata nel tempo.

Kate and Gerry McCann nel maggio del 2022 (AP Photo/Sang Tan, File)

Il coinvolgimento di Brueckner e le nuove ricerche

Nel 2020 il nome di Christian Brueckener fu collegato per la prima volta al caso di Maddie McCann. Nel giugno di quell’anno, i procuratori tedeschi dichiararono che l’uomo era indagato con l’accusa di omicidio in relazione alla scomparsa della bimba britannica, affermando di presumere che la piccola fosse morta. Da allora la polizia ha effettuato ulteriori perquisizioni e ricerche in Portogallo. Tuttavia, il sospettato, che ha negato qualsiasi coinvolgimento nel caso, non è stato incriminato.

Brueckner resta inoltre sospettato anche nell’indagine sulla scomparsa di Maddie condotta dalla Polizia Metropolitana britannica, secondo cui il cittadino tedesco ha rifiutato la loro richiesta di interrogatorio. Il suo avvocato, Friedrich Fülscher, ha affermato che le accuse contro il suo cliente sarebbero state presentate molto tempo fa se ci fossero state prove sufficienti. Il 48enne ha trascorso molti anni in Portogallo, tra cui nella località turistica di Praia da Luz, in Algarve, all’epoca della scomparsa di Madeleine. Gli investigatori nel Regno Unito, in Portogallo e in Germania stanno ancora cercando di ricostruire cosa sia successo la notte in cui Madeleine scomparve.

Il sospettato è stato processato l’anno scorso per diversi reati sessuali non correlati, che avrebbe commesso in Portogallo tra il 2000 e il 2017, ed è stato assolto a ottobre. Il giudice che presiedeva il processo ha affermato che le prove non erano sufficienti per una condanna, che il tribunale aveva ascoltato testimoni inaffidabili e che alcuni erano stati influenzati dai resoconti dei media sull’imputato.