Usa, Luigi Mangione compare in tribunale per delitto Ceo Healthcare

Luigi Mangione è comparso in tribunale a New York martedì mentre i suoi avvocati chiedono che le accuse di omicidio a suo carico per l’uccisione dell’amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, avvenuta il 4 dicembre 2024, vengano archiviate. I legali del 27enne ex studente Ivy League sostengono che il caso di New York e un parallelo procedimento federale con richiesta di pena di morte costituiscano un doppio giudizio. Resta da decidere anche la data del processo e se sarà trattato prima il caso statale o quello federale. È la prima volta che Mangione compare in tribunale di Mangione nel caso statale da febbraio.