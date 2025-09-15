Portogallo, un branco di orche sperona e affonda una barca a vela

Attimi di paura al largo delle coste del Portogallo. Un branco di orche ha speronato e affondato una barca a vela a Costa da Caparica, cittadina vicino ad Almada. Le immagini, diffuse sui social dalla Mercedes Benz Oceanic Lounge, mostrano il momento prima e dopo l’attacco. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e dall’Autorità Marittima Nazionale, la barca apparteneva al club Nautic Squad e trasportava cinque persone: tutte quante sono state salvate da altre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze.